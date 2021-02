Pilne! Atak nożownika w Brukseli. Jest wielu rannych [Wideo]

Jak informują media, w Brukseli doszło w metrze do ataku nożownika. Z już potwierdzonych informacji wynika, że co najmniej kilka osób jest rannych.

Według serwisu express.co.uk, w stolicy Belgii trwa akcja policji. Z kolei serwis lesoir.be podaje, że kilka osób zostało rannych w wyniku ataku nożownika.

MULTIPLE PASSENGERS STABBED AT BRUSSELS TRAIN STATION



Brussels, Belgium

Multiple people stabbed during a knife attack on a train. The attacker then exited and attacked others on the platform.

