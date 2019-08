Pił przez 4 dni, przed drogą dwa piwa. Wyciekły szokujące zeznania Durczoka

gryf 1.8.19 9:49

Osoba chora na alkoholizm? Wydaje się, że takie postawienie problemu jest eufemizmem, który winnego przedstawia w roli ofiary. Chory na alkoholizm, chory na narkomanię, chory na seksoholizm to nie to samo, co chory na stwardnienie rozsiane, reumatyzm, czy białaczkę. Alkoholizm to uzależnienie na podłożu duchowym, do którego doprowadza się sam zainteresowany i w wielu przypadkach nie chce mu się w ogóle z niego wyjść. A jak już zdarza się zderzenie czołowe z konsekwencjami bałaganu w duszy, to wtedy wygodnym wytłumaczeniem i parawanem jest 'choroba'.