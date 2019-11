Pikieta pod Trybunałem. Co z zakazem zabijania?

Ponad dwa lata temu grupa posłów poprosiła o wydanie opinii ws. przesłanki eugenicznej w obecnej ustawie aborcyjnej. 27 października 2017 r. do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności tzw. przesłanki eugenicznej, dopuszczającej aborcję ze względu na podejrzenie upośledzenia lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu nienarodzonego dziecka. Dokument autorstwa posła Bartłomieja Wróblewskiego poparło wówczas 107 posłów z różnych ugrupowań, czyli dwa razy więcej niż jest to wymagane. Nie wyznaczono jednak nawet terminu rozprawy.

Ponieważ wnioski poselskie przepadają z końcem kadencji Sejmu - oznacza to, że Trybunał nie wywiązał się ze swojego obowiązku i nie wyda już orzeczenia ws. aborcji.

Ponieważ jest to projekt obywatelski, przechodzi on na następną kadencję Sejmu. Tym razem posłowie nie mają wymówek. To będzie sprawdzian czy deklaracje PiSu mają pokrycie w rzeczywistych działaniach na rzecz życia i rodziny.