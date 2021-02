Pierwsza rozmowa z doradcą ds. bezpieczeństwa USA. Szczerski: Mamy wspólne stanowisko w kwestii bezpieczeństwa

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch wraz z ministrem Krzysztofem Szczerskim odbyli dziś rozmowę telefoniczną z doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'iem Sullivanem. Jak podkreślił prof. Szczerski, była to pierwsza rozmowa na tak wysokim szczeblu po zmianie w Białym Domu.

- „Wraz z ministrem Pawłem Solochem rozmawiałem z Jake'iem Sullivanem - szefem NSC w Białym Domu. Była to pierwsza okazja do omówienia współpracy PL-US na tak wysokim szczeblu po zmianie w Waszyngtonie. Mamy wspólne stanowisko w kluczowych aspektach bezpieczeństwa, Trójmorza i polityki wschodniej” – napisał minister Krzysztof Szczerski na Twitterze.

Jake Sullivan objął stanowisko prezydenckiego doradcy 20 stycznia. O tym, że to właśnie on będzie doradzał prezydentowi ws. bezpieczeństwa, Joe Biden informował już w listopadzie ub. roku. Wcześniej Sullivan doradzał Bidenowi jako wiceprezydentowi USA.

kak/PAP