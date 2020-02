Pierwsza ,,lubuska'' przysięga terytorialsów

- To już kolejna przysięga wielkopolskich żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w tym roku. Roku, w którym obchodzimy setną rocznicę jednego z największych zwycięstw polskiego oręża – Bitwy Warszawskiej. Jako żołnierze Wojska Polskiego jesteście kontynuatorami wielkiego dzieła naszych bohaterskich przodków, którzy bronili suwerenności i bezpieczeństwa naszego kraju. Dziękuję wam za wstąpienie do 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ta decyzja niesie za sobą dumę ze służby Ojczyźnie, ale też wymagać będzie od was wytrwałości, hartu ducha oraz gotowości do wypełniania trudnych obowiązków – napisał szef MON.