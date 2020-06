Polska wprowadza jako pierwsza na świecie grę komputerową jako lekturę

Gry komputerowe są częścią naszego życia bez względu na wiek. Gra prawie każdy. Teraz – jak poinformował premier Mateusz Morawiecki – pierwsza gra ma wejść do kanonu lektur szkolnych, a co ciekawe Polska będzie pierwszym krajem na świecie, który wprowadza grę jako lekturę szkolną. Poinformowała o tym Kancelaria Premiera.

- Gry to nie tylko okno na ekranie komputera, to także może być okno na świat. Gry to jest takie polskie okno na świat, to nowoczesna twarz Polski. Poprzez gry pokazujemy, jak Polacy potrafią być kreatywni i innowacyjni. A my takich przemysłów potrzebujemy