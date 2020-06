Pielgrzymki w dobie pandemii. GIS wydał wytyczne

Na organizatorach pielgrzymek spoczywa też obowiązek zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia sanitarnego-higienicznego – odpowiednich warunków zakwaterowania, dostatecznej ilość toalet i umywalni, dostępu do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego. „Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki/osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. W przypadku, gdy uczestnikowi pielgrzymki zabraknie ww. środków, Organizator jest zobowiązany do ich zapewnienia” – czytamy w dokumencie.