Pielęgniarki i ratownicy zgłaszają się do pracy w szpitalu na Stadionie Narodowym

Już niemal 100 osób – pielęgniarek oraz ratowników medycznych – zgłosiło się do pracy w szpitalu tymczasowym, który powstaje na Stadionie Narodowym. Od środy zaś rusza infolinia dla medyków, którzy będą chcieli pracować w szpitalach tymczasowych.

O zgłoszeniach poinformował dziś szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. W rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” podał:

„Jako rząd odpowiedzialny przygotowujemy się na scenariusze niedobre, które mamy nadzieję, że nie nastąpią, ale musimy brać je pod uwagę. Czyli przygotowujemy szpitale tymczasowe. Pierwszy taki szpital jest budowany na Stadionie Narodowym w Warszawie”.

Podkreślił, że szpital budowany na Stadionie narodowym jest pilotażowy i trzeba tu zdobyć szereg doświadczeń, które mogą być wykorzystywane w trakcie organizacji kolejnych tego typu placówek.

Poinformował także, że do szpitali tymczasowych trafiać mają pacjenci w stanie „średnim”, wymagający tlenoterapii oraz stałego nadzoru medycznego. Osoby najciężej przechodzące zakażenie koronawirusem trafiać będą do „normalnych szpitali”, które są lepiej przygotowane do prowadzenia intensywnej terapii.

dam/PAP,Fronda.pl