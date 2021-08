Piękny hymn na Przemienienie Pańskie

Dziś święto Przemienienia Pańskiego. W modlitwie warto tego dnia sięgnąć po wyjątkowy hymn, którym Kościół przez wieki modlił się w jutrzni, sprawując Liturgię Godzin po reformie Piusa V z 1568 roku. Tekst hymnu, tradycyjnie przypisywanego św. Bernardowi z Clairvaux, w tłumaczeniu Michała Gołębiowskiego, przypomina portal christianitas.org.

Hymn na Przemienienie Pańskie

Jezu, słodka ma miłości,

kiedy w sercach naszych gościsz,

to rozjaśniasz umysł ciemny,

by słodkością go napełnić.

O, szczęśliwy kogo sycisz,

gdyś przy Ojca jest prawicy,

Tyś ojczyzny prawym blaskiem,

wszelki zmysł przewyższasz łaską.

Jesteś blaskiem Ojca chwały,

obecnością zsyłaj dary,

daj nam obfitość miłości,

Jezu, niezmierna Dobroci.

Chwała Tobie, wieczny Panie,

który dziś przed nami stajesz,

Ojcu, Duchowi podzięki

niechaj brzmią na wieczne wieki. Amen.

za: christianitas.org