Pięknie! Były kapelan królowej Elżbiety nawrócił się na katolicyzm. ,,Zrozumiałem, że tylko Kościół katolicki...''

Różaniec to sposób na wszystko 17.12.19 17:19

Syn mojej matki chrzestnej przez kilkanaście lat pił,ćpał, bumelował, bluźnił na kościół, drwił z sakramentów, był alkoholikiem, seksoholikiem, hazardzistą i cholera wie kim jeszcze. Na wiosnę miał groźny wypadek samochodowy, kilka dni leżał nieprzytomny na krawędzi życia, stracił 2 pace, ma pokiereszowane ścięgna, drutowaną szczękoczaszkę, mało nie stracił oka, przeszedł dwie operacje. Gdy odzyskał świadomość i siły praktycznie pierwszą rzecz o jaką w pełni świadome poprosił to wizyta księdza i spowiedź. Nie wiemy co przeżył, bo prosił matkę żeby na razie nic nie mówiła, ale dokonał nawrotu o 180 stopni. Dziś to inny człowiek, wspaniały człowiek, choć już nie tak przystojny, gdyz ma twarz i głowę z widocznymi bliznami, ale sam mówi że jego wygląd jest mu już właściwie obojętny. Moja chrzestna dopiero niedawno się przyznała że od ponad 10 lat w intencji nawrócenia syna odmawiała codziennie cały różaniec i nie przyjmowała do wiadomości że Matka Boża nie zaniesie jej próśb do stóp Pana Jezusa. Dzięki różańcowi została wysłuchana, ale jak widać nie obyło się bez ofiary, wypadku i cierpienia syna. U Boga też nie ma nic darmo, oprócz Jego miłości, ale jak grzeszysz musisz odpokutować, i lepiej żeby to było tu na ziemi