Piękne życzenia marszałek Elżbiety Witek

A może jednak „po żeńsku:



Na spotkaniu obecna będzie marszałka Ewa Kopacz lub Na spotkaniu obecna będzie marszałkini Ewa Kopacz?



Kiedyś ową funkcję piastowali wyłącznie mężczyźni, nikomu więc nie przychodziło do głowy wymyślać żeński odpowiednik omawianego rzeczownika. Był marszałek i była marszałkowa (‘żona marszałka’) oraz marszałkówna (‘córka’).



We współczesnych realiach równouprawnienia, parytetów i nacisków feministek, które każdą męską nazwę zawodu chcą (często na siłę) zastępować żeńską, coś z tym jednak należy zrobić. Ponieważ nikogo nie dziwią już formy typu wykonawczyni (od: wykonawca), znawczyni (od: znawca), językoznawczyni (od: językoznawca), twórczyni (od: twórca), mówczyni (od: mówca) itp., zdaje się, że trzeba będzie dopuścić do użytku również formę mianownikową (ta) marszałkini (od: marszał(e)k– + przyrostek -ini).



Zauważmy, że jest tworem dobrze zbudowanym, że owo -ini tkwi w kilku innych nazwach wywodzących się od męskich rzeczowników zakończonych spółgłoską, np. gospodarz – gospodyni, strzelec – strzelczyni, mistrz – mistrzyni. Gdyby go więc zacząć upowszechniać (już się pojawia w gazetach), za jakiś czas z pewnością byśmy się do marszałkini przyzwyczaili.



