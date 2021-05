Piec konwekcyjno-parowy - co go cechuje?

W restauracjach do gotowania wykorzystuje się zupełnie inne sprzęty niż w domach. Piec konwekcyjno parowy umożliwia wszechstronne przyrządzanie wielu dań, przy jednoczesnych zachowaniu maksymalnych wartości odżywczych i pełni smaku. Dzięki nim przygotowuje się znakomite wypieki, mięsa, ryby, zapiekanki oraz szereg innych potraw, które cieszą podniebienia klientów. Dowiedz się więcej o zaletach pieców konwekcyjno-parowych.

1. Wszechstronne urządzenie do obróbki żywności - piec konwekcyjno parowy

2. Piec konwekcyjno parowy - funkcje

3. Tryby pieczenia

4. Praktyczne urządzenia dla profesjonalnej gastronomii

Profesjonalni kucharze nie mogą gotować na zwykłych kuchenkach i korzystać z domowych piekarników. Do szybkiego i sprawnego gotowania potrzebują wydajnych pieców konwekcyjno-parowych, dzięki którym znacznie łatwiej przygotowuje się smaczne i zdrowe potrawy. Dowiedz się więcej o piecach konwekcyjno-parowych.

Wszechstronne urządzenie do obróbki żywności - piec konwekcyjno parowy

Piece konwekcyjno-parowe dostępne na gastroprodukt.pl są przeznaczone dla profesjonalistów. Są to urządzenia wszechstronne, które zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki do obróbki żywności. Z ich pomocą gotuje się bez trudu nawet skomplikowane potrawy. W piecu zamontowane są specjalne łopatki i wentylator, które równomiernie rozprowadzają ciepło wewnątrz komory. Obróbka mięs lub ryb jest dzięki temu perfekcyjna. Dodatkowo w urządzeniu piecze się jednocześnie wiele dań. Na kilku poziomach przygotowuje się różne posiłki bez ryzyka przenikania zapachów. Na każdego poziomu ustawia się odrębne tryby gotowania oraz temperatury, co ułatwia pieczenie, grillowania bądź gotowanie na parze zróżnicowanych dań.

Piec konwekcyjno parowy - funkcje

W piecach konwekcyjno-parowych można korzystać z wielu funkcji, ułatwiających pracę w profesjonalnej kuchni. Funkcja zapisywania nawet 500 przepisów sprawia, że kucharz nie musi pamiętać proporcji składników we wszystkich daniach. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku przepisów na dania sezonowe. Dostęp do receptur przydaje się również pomocom kuchennym, które niekiedy pracują samodzielnie i są jedynie kontrolowane przez szefa kuchni.

Piec konwekcyjno parowy dla profesjonalnej gastronomii posiada możliwość manualnego i automatycznego ustawiania wilgotności. Ma to duże znaczenie choćby w przypadku pieczenia serników, które wymagają wyższego nawilżenia powietrza w piekarniku niż inne słodkie wypieki. Ponadto piece są wyposażone w skuteczną izolację termiczną, dzięki której ogranicza się utratę ciepła i nagrzewanie pomieszczenia kuchennego.

Atutem jest funkcja gotowania sous vide w temperaturze 30-100 stopni Celsjusza oraz możliwość programowania gotowania z opóźnieniem. W przypadku trybu gorącego powietrza zakres temperatur wynosi od 30 do 270 stopni C. Diagnostyka błędów w urządzeniu jest automatyczna, a wbudowany system myjący ułatwia utrzymanie sprzętu w idealnej czystości. Dzięki temu bez trudu spełnia się rygorystyczne normy sanitarne.

Tryby pieczenia

Użytkownicy pieców konwekcyjno-parowych mogą korzystać z funkcji pieczenia, gotowania na parze i grillowania. Są to tryby idealne do przyrządzania dań dietetycznych, kierowanych do osób, którym zależy na spożywaniu posiłków niskotłuszczowych. Dodatkowo kucharze mogą w piecach smażyć, co przyśpiesza przygotowywanie dań, które tradycyjnie powstają na patelni. Dla ułatwienia codziennej pracy przygotowano tryby duszenia, blanszowania, rozmrażania i regeneracji. Kucharz może również stworzyć swój własny tryb pracy Chef Mode lub ustawić w piecu funkcję gorącego powietrza. Dzięki zróżnicowanym ustawieniom pracy stopień wysmażenia oraz chrupkości różnych potraw jest perfekcyjny. Dotyczy to zarówno mięs, drobiu i mięsa, jak i dań z ziemniaków, jajek, zapiekanek serowych oraz wypieków w postaci chlebów, bułek i ciast.

Praktyczne urządzenia dla profesjonalnej gastronomii

Wybierając piec konwekcyjno parowy, ma się pewność, że korzysta się z niezawodnych i trwałych urządzeń. Podwójna szyba atermiczna nie nagrzewa się w czasie gotowania, dlatego kucharze są chronieni przed poparzeniem. Kucharze mogą zapamiętywać ulubione programy pieczenia, co przydaje się w lokalach gastronomicznych, w których liczba dań w karcie jest ograniczona. Dzięki zapamiętywaniu programów gotowania szybciej uruchamia się piec i przyrządza się zdrowsze, krócej gotowane potrawy. Ponadto sprzęt posiada zabezpieczenie przed nadmiernym nagrzewaniem, co ogranicza nadmierne zużycie energii elektrycznej. Rachunki za prąd spadają, a zyski lokalu są wyższe.

Restauracje i hotele mogą wybierać wielkość pieców konwekcyjno-parowych. W ofercie producenta urządzeń gastronomicznych znajdą zarówno niewielkie piece z kilkoma poziomami, jak i sprzęty, w których można gotować jednocześnie dla kilkuset osób. Jest to ogromne ułatwienie w przypadku pełnego obłożenia hotelu w wysokim sezonie bądź w trakcie dużych konferencji, balów i innych wydarzeń. Mniejsze piece sprawdzają się natomiast znakomicie w przypadku niedużej liczby gości lub w lokalach organizujących mniejsze imprezy.

