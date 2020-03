Piątka PiS zrealizowana na 100 dni rządu premiera Morawieckiego

2. Ustawa o tzw. małym ZUS dla przedsiębiorców została przyjęta jeszcze w 2019 roku, do 2 marca ( do najbliższego poniedziałku), mogą się zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, aby zostać objętym „małym ZUS”, a już do tej pory w tym systemie funkcjonuje ponad 240 tysięcy takich podmiotów.