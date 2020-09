,,Piątka dla zwierząt’’ trafiła do Sejmu

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel poinformował dziś, że ustawa dotycząca ochrony zwierząt, tzw. „Piątka dla zwierząt” trafiła już do Sejmu.

Przygotowanie projektu ustawy mającej zwiększyć ochronę zwierząt w Polsce zapowiedział we wtorek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W projekcie zawarto m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, wzmocnienie kontroli warunków, w jakich trzymane są zwierzęta, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych a także zakaz trzymania zwierząt na łańcuchu i określenie minimalnych rozmiarów kojców. Ograniczony ma zostać również ubój rytualny.

- „W Polsce trzeba wprowadzić zupełnie nowy porządek prawny, jeśli chodzi o ochronę zwierząt. Względy, które za tym przemawiają, mają charakter humanitarny, ale jest także jeszcze jeden wzgląd – w Polsce bardzo często mówi się o europeizacji, że Polska powinna być jak Europa. To czasem jest celne, a czasem nie warto się wzorować na państwach, które leżą na zachód od naszych granic. Ale na pewno to jest celne, jeśli mówimy o tym, żeby w Polsce humanitarne standardy odnoszące się do zwierząt były nie gorsze, a nawet może lepsze jeszcze niż w krajach na zachód od naszej granicy” – mówił Jarosław Kaczyński zapowiadając ustawę.

Projekt o zmianie ustawy o ochronie zwierząt już w sejmie. Tu treść. https://t.co/fwCrzyS11o — Joanna Lichocka (@JoannaLichocka) September 11, 2020

- „To jest ustawa, którą poprą wszyscy dobrzy ludzi” – dodał.

Jednak od kiedy PiS zapowiedziało ustawę, pojawiło się wiele głosów sprzeciwu, zwłaszcza ze strony środowisk konserwatywnych. Szczególne kontrowersje budzi zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Krytycy wskazują na gospodarcze konsekwencje tej decyzji, która skazuje ogromną część polskiego eksportu na wycofanie.

kak/PAP, Twitter