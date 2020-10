Piasecki: To prosta droga do skompromitowania protestów

W Polsce wciąż mamy do czynienia z protestami osób przeciwnych wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który przesłankę eugeniczną uznał za sprzeczną z ustawą zasadniczą. Dochodzi do ataków na kościoły i ich obrońców, a poziom wulgaryzmów przekracza wszelkie granice. Uwagę zwrócił na to dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki.

„Styl, język i postulaty >>strajku kobiet<< to prosta droga do ośmieszenia i skompromitowania protestów”

- pisze Piasecki na Twitterze.

Jak dalej dodał:

„Gdyby PiS miał lepić przeciwnika idealnego - wyglądałby właśnie tak”.

Styl, język i postulaty "strajku kobiet" to prosta droga do ośmieszenia i skompromitowania protestów. Gdyby PiS miał lepić przeciwnika idealnego - wyglądałby właśnie tak. — Konrad_Piasecki (@KonradPiasecki) October 27, 2020

dam/twitter,Fronda.pl