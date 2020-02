PGNiG na norweskim szelfie

ZakupyPiachuWKuwejcieKołemZamachowymGospodarki 11.2.20 21:14

Zgodnie z wypracowaną już za Gierka strategią, państwowe zakłady zawsze kupują wszystko najdrożej za granicą. Po to, żeby kadra prezesów dostała prowizję od zagranicznych sprzedawców maszyn, technologii czy surowców.

Oni wiedzą, że jakiś nowy partyjny przykuk z rządu wyrzuci prezesa ze stołka, żeby wsadzić tam swojego krewniaka, znajomka czy kochanka. Dlatego każdy zawodowy prezes państwowego zakładu musi przede wszystkim zadbać o to, żeby zdążyć się jakoś nachapać, zanim go wyleją do przemysłu terenowego.