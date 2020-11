PGNiG chce obniżenia ceny gazu z Rosji. Jest wniosek

„Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wystąpiło o renegocjację warunków cenowych dostaw gazu ziemnego realizowanych na podstawie kontraktu długoterminowego z Gazpromem” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej spółki.

Jak podkreślono:

„PGNiG skorzystało ze swojego kontraktowego uprawnienia i złożyło do PAO Gazprom i OOO Gazprom Export wniosek o zmianę ceny gazu dostarczanego w ramach umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 r. (tzw. kontrakt jamalski) w kierunku jej obniżenia”.

PGNiG podkreśla, że zgodnie z zapisami kontraktu, każda ze stron ma raz na trzy lata możliwość zwrócenia się o renegocjację warunków cenowych dostaw, jeśli uzna że to odpowiada sytuacji rynkowej. Na koniec zaznaczono:

„Umowa długoterminowa pomiędzy PGNiG i Gazpromem przewiduje dostawy ok. 10 mld m sześc. gazu rocznie. Zgodnie z tzw. klauzulą take-or-pay, PGNiG jest zobowiązane do odbioru co najmniej 8,7 mld m sześc. zakontraktowanego paliwa rocznie. Kontrakt jamalski obowiązuje do 2022 roku”.

dam/pgnig.pl,Fronda.pl