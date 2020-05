Pezydent Duda o Lechu Kaczyńskim: Mam te słowa wciąż z tyłu głowy...

Marian 24.5.20 9:47

Tak "na co dzien"partia antypolska czyli opozycja dzieli się na tych co chcą by Polska znalazła się w strefie wpływów niemieckich lub rosyjskich.W tych wyborach ta cala hałastra sie zjednoczyła by odsunąć od wladzy PIS.Doszlo nawet do takiego kuriozum że Kidawa z Bosakiem poszli w dyszlu przeciwko Polsce.