Peru: Z powodu koronawirusa spowiedź przez telefon

Biskup peruwiańskiej diecezji Caravelí wprowadził spowiedź przez telefon. To nie żart: zrobił to bp Reinhold Nann, jest Niemcem, który od 2017 roku kieruje prałaturą terytorialną Caravelí.



Kościół katolicki wiele razy odrzucał możliwość spowiadania na odległość. Za niemożliwe uznał to już św. Tomasz z Akwinu. Później potwierdził to Kościół w wieku XVII, a następnie w wieku XIX. Wreszcie w 2002 roku Watykan uznał, że sakramentów nie można udzielać przez internet. Jasno precyzuje to prawo kanoniczne. Biskup uznał jednak, że w obliczu koronawirusa taka forma spowiedzi jest dopuszczalna.