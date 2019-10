Pełnomocnik ks. Tymoteusza Szydło piętnuje kłamstwa ws. urlopu

nie sluży sie dwom panom 22.10.19 15:56

Stare ubeckie metody - czyz komuna i Urban nie szerzyli swego czasu plotek o dziecku papieża Jana Pawla II? POdobne metody stosuje wielu postkomunistow z Nowoczesnej I PO którzy udaja (UDAJA) prawice, sa obecni na uniwersytetach, niektórzy sympatyzują z Konfederacja - i oczywiście mowia - tylko zbliżenie z Rosja, bo na zachodzie jest marksizm kulturowy, tylko, że ten marksizm kulturowy, pod płaszczykiem którego działa neomarksista Sykulski powstal dzięki sowietom, którzy płacili i szkolili neomarksistow na Zachodzie, na przykład TW Moczulskiego. I Rosja i zachodni neomarksizm to postkomunizm Czemu on o tym nie powie? Bo sam został przez Rosjan przeszkolony? Dlatego Moczulskiego nie krytykuje Sykulski, tylko zacheca do lektury jego książek, POdobnie promuje globalistę, neomarksiste Fukuyame. K. Karon, napisał ksiazke o neomarksizmie, i o wielu manipulantach - ale sam obecnie daje się tego typu manipulantom zwodzić. Nie widzi jak zinfiltrowali nasz Kosciol - Guzynski ,langusta O.SZUST.ak na przyklad (naiwny p. Karon mowi, ze Szustak wierzy w to co mowi). Dobrze byłoby tez, żeby zobaczyl pyche i manipulacje Sykulskiego zamiast sie z nim pokazywać. I mniej gadac - a mieć rozeznanie obecnie co się dzieje, kto jest kim, i jeżeli ktoś przeciwstawia się LGBT (naklejki Gazety Polskiej) to nie pietnowac go - ALE CHWALIC!