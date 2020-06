Pęk: Grodzki nie musi być marszałkiem do końca kadencji

Kontrowersje i zamieszanie wokół osoby marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego nie słabną. Głośna cały czas jest tzw. afera kopertowa, ale nie mniejsze emocje wzbudzają buta oraz działania i wypowiedzi Grodzkiego, które mogą być rozumiane co najmniej dwuznacznie.

- Wcale nie jest powiedziane, że pan marszałek Grodzki będzie marszałkiem Senatu do końca kadencji. Będziemy robić wszystko, żeby zmienić układ sił w Senacie

- Jak się wybory odbędą, wygra Andrzej Duda to wtedy być może nastąpi przesilenie. Pokażą się pęknięcia w pakcie senackim, bo to nie jest monolit. Jest tam wiele napięć

W odniesieniu do współpracy z Grodzkim Pęk stwierdził:

- politycznie jego rolę oceniam bardzo negatywnie. Jako na polityka narzekam na niego ciągle, o co Grodzki ma pretensje. Próbuje mnie usadzać w szeregu, pokazywać mi, że to on jest szefem Senatu. Uczynił z Izby Wyższej bardzo mocny przyczółek działań politycznych opozycji sejmowej i nieustannie próbuje pokazywać, że Senat jest alternatywnym ośrodkiem władzy, ośrodkiem walki z rządem