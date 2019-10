Pedofil - b. żołnierz Legii Cudzoziemskiej zatrzymany w Łodzi

Policjanci z Poznania, którzy zajęli się sprawą ustalili, że podejrzany sprzedał swoje mieszkanie w Irlandii Północnej. za dość dużą sumę pieniędzy. Kilkanaście lat wcześniej służył jako najemnik w Legii Cudzoziemskiej. To mogło wskazywać, że mógł zaszyć się w jakimś zakątku na świecie i odszukanie go nie będzie proste.

Mimo, że policyjni „Łowcy Głów” na co dzień rezydują w Poznaniu, pojechali sprawdzić pewne informacje do Łodzi. Coś, co wydawało się mało prawdopodobne okazało się prawdą. Uciekinier jakiś czas temu poznał kobietę z tego miasta i dwa miesiące temu wprowadził się do jej mieszkania. Tam został obezwładniony i zatrzymany.