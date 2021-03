Pcim. Zwykli wyborcy ostro odpowiadają na prowokacje posłów opozycji [Wideo]

Posłowie Koalicji Obywatelskiej postanowili kontynuować spektakl oskarżania prezesa Orlenu Daniela Obajtka, co już staje się farsą, a za chwilę będą mogli zacząć nawet konkurować z kabaretami. Marek Sowa i Aleksander Miszalski pojechali więc do Pcimia i tam kontynuowali swoje wywody, ale jak się okazuje zwykli Polacy lepiej znają się na polityce niż sądzili, a do tego mają doskonałą pamięć na temat okresu rządów PO/PSL.

Politycy zorganizowali konferencję prasową.

Na konferencji prasowej pojawił się także obecny wójt gminy Pcim Piotr Hajduk.

- Szanujemy interwencję poselską, jednak słysząc te oskarżenia, jestem nimi zaskoczony. Jeżeli pan poseł na podstawie umów tak daleko posuwa swoje oskarżenia, to jest to pewna niedorzeczność – powiedział.

- Trzeba było taką aktywność wykazać wcześniej, jak był Pan marszałkiem - zawołał z kolei jedne z mieszkańców Pcimia, który był uczestnikiem spotkania.

- Wiecie co jest najgorsze? Nie możecie strawić bólu po przegranej. Nie możecie się pogodzić z przegraną. Zarówno w Polsce, jak i europarlamencie s...cie do swojego gniazda – doda po chwili.

