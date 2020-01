Paweł Mucha: Wypowiedź rzecznika KE jest absolutnie niedopuszczalna!

„To absolutnie niedopuszczalna wypowiedź rzecznika Komisji Europejskiej” - powiedział zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha odnosząc się do piątkowej wypowiedzi rzecznika KE Christiana Wiganda. Oświadczył on wówczas, że Komisja nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, w przeciwieństwie do Trybunału Konstytucyjnego.