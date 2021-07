Paweł Mucha: Konstytucja mówi wprost o zwierzchniej władzy narodu

- Jeżeli chodzi o ustawę zasadniczą, to ona sama w sobie stanowi w artykule 8., że najwyższym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej jest konstytucja i to odnosi się też do zasady suwerenności narodu. To też wynika bezpośrednio z konstytucji, że władza zwierzchnia należy wprost do narodu i do suwerenności państwa – powiedział na antenie Polskiego Radia społeczny doradca prezydenta Paweł Mucha.

Minister został zapytany o sprawę, którą w dniu jutrzejszym ma się zająć Trybunał Konstytucyjny. Chodzi mianowicie o wniosek złożony przez premiera Mateusza Morawieckiego ws. „zbadania tego, czy zgodna z polską konstytucją jest zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej nad polską ustawa zasadniczą”, a sprawa ma związek z powszechnymi w ostatnim czasie próbami wykraczania poza swoje kompetencje przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

- W tej sprawie prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jest uczestnikiem postępowania, więc stanowisko prezydenta zostało wyrażone w piśmie procesowym - powiedział Paweł Mucha.

- Kiedy Polska po wejściu do Unii Europejskiej, te problemy rozpatrywała, wtedy bardzo wyraźnie pojawiło się to stwierdzenie, jeżeli chodzi o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, że TK jest sądem ostatniego słowa – stwierdził prezydencki minister.

- Polski trybunał podobnie, jak inne sądy konstytucyjne w Europie, bardzo wyraźnie w swoim dotychczasowym orzecznictwie podkreślał, że ten prymat nie dotyczy materii konstytucyjne – dodał Mucha.

Konstytucja najwyższym prawem

- Jeżeli chodzi o ustawę zasadniczą, to ona sama w sobie stanowi artykule 8., że najwyższym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej jest konstytucja, na co uwagę zwracał także ostatnio prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i to odnosi się też do zasady suwerenności narodu. To też wynika bezpośrednio z konstytucji, że władza zwierzchnia należy wprost do narodu i do suwerenności państwa –podkreślił Paweł Mucha.

mp/polskie radio pr1, niezalezna.pl