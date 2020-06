Paweł Milcarek: Epidemia może zaowocować głębszym przeżywaniem Eucharystii

Leszek 7.6.20 11:27

Nie wpłynie na pogłębienie wiary.



Wręcz przeciwnie, po postawie polskich biskupów, ludzie nie będą chodzić do Kościóła.



Zbyt wielu z nich jest na pasku masonerii.



Przed powrotem Jezusa Chrystusa zostanie tylko mała garstka wiernych.



I jak widać tak się dzieje.



Test z Koronaświrusem dobitnie to ukazał.



Cały Episkopat powinien podać się do dymisji, lecz władza zniewala.



To co było zapowiedziane właśnie się wypełnia.



Jeden arcybiskup Jan Paweł Lenga ma odwagę stać w prawdziwe, to trochę mało, ale dla mądrego wystarczy.



Jego postawa jest bardzo niewygodna dla Episkopatu.



Bo pokazuje jacy są Polscy biskupi.



Jeszcze trochę i będzie upragnione Boże Królestwo.



Wypełnienia słów modlitwy.



Przyjdź Królestwo Twoje.

Bądź Wolą Twoja.

Jako w Niebie tak i na Ziemi.



Ziemia więc nie będzie zniszczona.



Nadchodzi wiosna Św. Kościoła Katolickiego Rzymskiego Apostolskiego.



Żadne niebieskie ptaki tego nie zatrzymają .