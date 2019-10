Paweł Lisicki o synodzie amazońskim: Dzieją się dziwne i szokujące rzeczy

matis89 12.10.19 18:34

Apokaliptyczny Fałszywy Prorok Bergoglio został przepowiedziany. On i jego masoneria obalili i uwięzili prawdziwego katolickiego papieża Benedykta XVI. Teraz Bergoglio w sercu KK, w Watykanie buduje fałszywą pogańską Religię Światową antychrysta. Fałszywy Prorok Bergoglio już się ujawnił więc teraz czas na antychrysta zaprowadzającego fałszywy pokój na Bliskim Wschodzie. Świat go za to uwielbi i już wiadomo że Bergoglio da mu wyraz swojego religijnego poparcia. Bergoglio wspiera antychrysta. Masoneria już przejęła Watykan, tron papieski przejęty przez Fałszywego Proroka Bergoglio, ale dopóki nie została zmieniona formuła sakramentu eucharystii, jej znaczenie to przyjmujemy ciało Chrystusa. Jednak gdy i to zmienią, do czego dążą to katolik nie będzie miał już czego szukać w murach dawnych kościołów bo będą odprawiane tam msze bluźniercze, na cześć szatana, bestii. wtedy katolicy będą musieli się usunąć na bok.