Paweł Lisicki: Koronawirus jako kara Boża. A co mówi Prymas?

IKS 28.3.20 10:48

Słyszymy "uspokajające" słowa: Pan Bóg nigdy nie karze! Pan Bóg jest Miłosierny!

Ks. prof. Robert Skrzypczak odpowiada na to:

"A MIŁOSIERDZIE, to co to jest? - w y c h o w a n i e b e z s t r e s o w e ???"

"Działanie Boga czasami, pewien dopust Boga, byś może jest po to, być może potrzebujemy pewnego obudzenia..."

Zachęcam do posłuchania całości...

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=LTRBvzMjm9U