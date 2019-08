Paweł Lisicki: Kobieta księdzem? Presja liberałów na Kościół

Reline 24.8.19 19:53

Początek jest już zrobiony: dopuszczono świeckich do czytań, śpiewania psalmów, udzielania Komunii świętej jako szafarze nadzwyczajni. Kolejny krok to głoszenie kazań, a potem odprawianie Mszy. Ksiądz wyjdzie tylko na 2 minuty z zakrystii, aby dokonać Przeistoczenia... A może nawet i w tym zakresie ktoś go będzie mógł zastąpić? w ten sposób księża sami na własne życzenie doprowadzają do sytuacji , że niedługo staną się zbędni, bo wszystkie kapłańskie funkcje przejmą osoby świeckie. Po co więc martwić zmniejszającą się liczbą powołań?