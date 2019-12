Paweł Lisicki: Homoherezja podbija Kościół w Niemczech. Nie możemy chować głowy w piasek!

taro 12.12.19 17:02

część niemieckiego episkopatu chce sie sprotestantyzowac,ale pieniadze otrzymywac nadal z katolickiej kasy. Jezeli zrobiliby to legalnie, a wiec wypowiedzenie u katolikow, nowe podanie u protestanow to nie wiadomo, czy znalazlby sie ktos w tych herezyjnych kregach, kto by im placil, no moze na poczatku,tylko po to,by rozwalic kosciol katolicki, ale potem, to fju,tylko bieda.