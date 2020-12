Paweł Lisicki: Chcą zepchnąć Polskę do poziomu prowincji

Red. nacz. tygodnika „Do Rzeczy” Paweł Lisicki komentował na antenie Polskiego Radia 24 spór w UE dot. pakietu budżetowego. W ocenie publicysty mamy do czynienia z próbą uczynienia z Unii wielkiego państwa, w którym Polska miałaby zostać sprowadzona do roli prowincji.

Polska i Węgry, grożąc zawetowaniem unijnego pakietu budżetowego, nie zgadzają się na przyjęcie tzw. mechanizmu praworządności. Mechanizm ten miałby stać się narzędziem nacisku na wewnętrzną politykę państw członkowskich i doprowadzić do sytuacji, w której ostateczny głos należałby do unijnych instytucji a nie suwerennych państw.

- „Jesteśmy świadkami próby wprowadzenia nam tylnymi drzwiami systemu federacyjnego albo systemu państwowego w Unii Europejskiej” – stwierdził w Polskim Radiu 24 red. Paweł Lisicki.

- „Gdyby się na to zgodzić, Polska spada do pozycji prowincji w stosunku do rządu centralnego” – zaznaczył.

Dziennikarz dodał, że tzw. „mechanizm praworządności” ma służyć m.in. narzuceniu Polsce zasad lewicowej ideologii i postulatów LGBT.

kak/Polskie Radio 24, DoRzeczy.pl