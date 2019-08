Paweł Kukiz w ,,zorganizowanej grupie przestępczej''. ,,Choćby na mnie wylewali fekalia!''

- Jedno pewne - NIGDY tych postulatów nie zdradzę. Bo przysięgałem. Choćby wszyscy na mnie wylewali fekalia. Z tymi postulatami wszedłem do Sejmu i będę ich strażnikiem aż do momentu wprowadzenia ich w życie. Święcie wierzę, że prędzej czy później zmienimy ustrój Państwa. A nawet jeśli tak sie nie zdarzy, jeśli nie będę w stanie przebic sie przez niezrozumienie i powierzchowne, płytkie "rozumowanie", przez zindoktrynowane "emocje" to jedno pewne - będę miał czyste sumienie, że zrobilem wszystko, co w mojej mocy, by Idea nie umarła. I może kiedyś ktoś ją podniesie i wygra.

Ale wierzę, że się uda. - stwierdza