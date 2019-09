Paweł Kukiz: PiS chce nas zabić, ale koalicji nie mogę wykluczyć

W rozmowie stwierdził też, że od 4 lat podkreśla, że jeśli dojdzie do sytuacji, w której Kukiz’15 będzie języczkiem u wagi, to podejmie „decyzję racjonalną”:

Dość szokującą odpowiedź dał też na pytanie o wypowiedź Jarosława Porwicha, który wczoraj dziękował Bogu za to, że już wcześniej odszedł z Kukiz’15 i nie musi nosić barw PSL. Paweł Kukiz stwierdził, że to słowa Porwicha, którego on „wielokrotnie prosił, by przestał pić przynajmniej w trakcie posiedzeń sejmowych”.