Paweł Chmielewski: Papież? Dyktator. Kościół w Polsce? Tchórzliwy

Anna 29.10.19 13:10

Nie rozumiem o co to całe oburzenie, przecież nie brakuje księży, którzy żyją z kobietami i mają dzieci. Jakoś nikt się nie pali żeby usuwać ich z tego powodu ze stanu kapłańskiego. Może lepiej pozwolić im stanąć w prawdzie niż zmuszać do życia w ukryciu i udawać, że nie ma problemu. Dobro dziecka, tak podkreślane w polemice nad potrzebą i kształtem edukacji seksualnej, nagle nikogo w polskim kościele nie obchodzi gdy chodzi o dzieci księży i ich prawo do posiadania prawdziwego rodzica do którego można głośno powiedzieć "tato".



Co do jednego zgadzam się w 100% z autorem tekstu: polski kościół jest tchórzliwy, co najdobitniej pokazał przy okazji afer pedofilskich i każdego innego doniesienia o niegodziwych postępkach niektórych biskupów.