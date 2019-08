Paryż zamyka okolice katedry Notre-Dame. Będzie neutralizować poważne skażenie

Paryż zamyka okolice katedry Notre-Dame na czas neutralizacji skażenia ołowiem. Tamtejsza prefektura policji ostrzega przed utrudnieniami w ruchu. Do 23 sierpnia dla ruchu pieszego i kołowego będzie zamknięty kwartał wokół świątyni.

Zakłócenia pojawią się także w transporcie zbiorowym. Z ruchu zostanie wyłączona stacja szybkiej kolejki RER leżąca w obszarze objętym akcją usuwania zanieczyszczenia ołowiem. Innymi trasami pojadą niektóre autobusy.



Akcja neutralizacji skażenia ołowiem rozpocznie się we wtorek. Z jej powodu o tydzień odłożono wznowienie prac remontowych w paryskiej katedrze.



Do skażenia groźnymi dla zdrowia ludzi pyłami ołowiu doszło na skutek pożaru, który 15 kwietnia strawił dach i iglicę świątyni. Pod wpływem temperatury z konstrukcji dachowej wytopił się ołów - według ekspertów około 450 ton tego metalu. Małe cząstki tlenku i dwutlenku ołowiu opadając, zanieczyściły katedrę i jej otoczenie - okoliczne budynki mieszkalne i placówki edukacyjne.



Miasto zapewnia, że skrupulatnie przestrzega zaleceń Ministerstwa Zdrowia przekazanych za pośrednictwem Regionalnej Agencji Zdrowia. Do 500 metrów poszerzono krąg wokół Notre-Dame, w którym monitorowane jest zanieczyszczenie ołowiem w szkołach, przedszkolach i żłobkach. W niektórych placówkach, mimo podjętych działań, zanieczyszczenie nadal przekracza normy. Miasto zaprasza uczniów tych placówek i ich rodziny na badania krwi pod kątem obecności ołowiu.