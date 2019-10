Parlament Europejski o sytuacji LGBTI w Ugandzie. Zdecydowane stanowisko PiS

Maria Blaszczyk 28.10.19 14:41

A na jakiej podstawie to twierdzenie? Jak duży research zrobiłeś, zanim stwierdziłeś ten fakt, opatrując go takim kwantyfikatorem?

Bo mnie się wydaje, że się upomina.

Kilka przykładów, z któryvch jeden byłby wystarczający, by Twoja wiarygodność poszła się kochać - swoją drogą, nie dziwi mnie, że się nie podpisujesz, jak wypisujesz takie łgarstwa:

Protesty pod saudyjską ambasadą w Londynie

https://www.ukgaynews.org.uk/Archive/07/Oct/1902.htm

A tu w Paryżu:

http://www.glapn.org/sodomylaws/world/saudi_arabia/saudinews18.htm

Akcja korespondencyjna sojuszników osób LGBT na całym świecie przeciwko saudysjkiemu barbarzyństwu:

https://outrightinternational.org/content/saudi-arabia-protest-death-penalty-homosexual-conduct-saudi-arabia

Tu Nicky Minaj dała jasny sygnał poparcia dla społęczności LGBT w Arabii Saudyjskiej:

https://www.theguardian.com/music/2019/jul/09/nicki-minaj-pulls-out-of-saudi-arabia-concert-after-backlash