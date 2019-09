Paranoiczne teorie Żakowskiego: ,,PiS uchwali przepisy, które zatrują zwycięstwo opozycji''

- Być może PiS ma badania zapowiadające zwycięstwo opozycji. To by tłumaczyło pobudzenie prezesa i plan kontynuowania posiedzenia Sejmu dwa dni po wyborach. - podkreśla publicysta "Polityki"

- PiS mydli nam oczy, twierdząc, że przerwa jest wyłącznie po to, żeby posłowie mieli czas na kampanię. Opozycja ma rację, że protestuje i domaga się kontynuowania obrad przed wyborami. Sęk w tym, że w nowym – spokojnym, łagodnym, konstruktywnym – wydaniu opozycja, która ma teraz być miła jak baranek, nie może – lub sądzi, że nie może – powiedzieć tego, co jest najważniejsze w sprawie powyborczego posiedzenia Sejmu. A koniecznie powinna to powiedzieć teraz. - dodaje