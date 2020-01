Parafia przeprasza Hołownię za odmowę Komunii

robaczek 2.0 16.1.20 15:12

JAKZE TO BYLO CHRZESCIJANSKIE!!!1





;]





no i jak was nie kochac warcholki ;]





PRZECIEZ WY TĄ WASZA WIARE TAK GLEBOKO W D_U_P_I_E macie.........





dla was to zwyczajna "pałka". bo z bogiem na ustach łatwiej,



trudniej stosowac sie do regul co dziadki ! ;]





tylko Polski szkoda!