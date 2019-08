Parafia ofiarą przestępstwa skarbowego? Warszawa bezprawnie każe płacić za ewangelizację

Akcję ewangelizacyjną w Forcie Bema zorganizowała jedna z warszawskich wspólnot neokatechumenalnych. Tego typu wydarzenia odbywają się w różnych miejscach stolicy od wielu lat. W reakcji na tę inicjatywę Urząd Dzielnicy Bemowo wystawił miejscowej parafii fakturę na kwotę 1529 zł za rzekome zajęcie nieruchomości, mimo, że to nie parafia była organizatorem zgromadzenia. Samo domaganie się opłaty za tego typu wydarzenie stanowi naruszenie prawa. Organy samorządu terytorialnego nie są bowiem upoważnione do pobierania pieniędzy za udostępnienie terenu na zgromadzenie o charakterze wyznaniowym.

Konstytucja RP w art. 53 zapewnia obywatelom możliwość swobodnego wyznawania i uzewnętrzniania religii. To oznacza, że miejsce publiczne może być sferą ekspresji religijnej, a władze państwowe i samorządowe mają obowiązek umożliwienia wiernym manifestowania swojej wiary. Ponadto kościoły i inne związki wyznaniowe nie są zobligowane do zawierania umów cywilnoprawnych z organami władzy w celu organizacji inicjatyw o charakterze religijnym, a tym bardziej do uiszczania opłat za użytkowanie gruntu związane z tymi zgromadzeniami.

Co istotne, w tym przypadku mogło dojść do przestępstwa skarbowego. Między wspólnotą neokatechumenalną, a władzami dzielnicy nie została bowiem zawarta umowa, która byłaby podstawą do ewentualnego wystawienia faktury (również w takim przypadku bezprawnego). Z kolei faktura, którą bezpodstawnie wysłano do parafii nie zawierała numeru NIP, co oznacza, że jest wadliwa także pod względem formalnym. W celu rzetelnego przyjrzenia się postępowaniu urzędników stołecznego ratusza, Instytut Ordo Iuris złożył w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 271 § 1 Kodeksu karnego (poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego) i art. 62 § 2a Kodeksu karnego skarbowego (nierzetelne wystawienie faktury).