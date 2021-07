Parafia Joe Bidena: nie odmówimy nikomu Komunii Świętej

Rada parafii, do której należy Joe Biden, wyraziła pełną solidarność z poglądami proaborcyjnego kard. Wiltona Gregory'ego w sprawie udzielania Komunii Świętej.

Amerykański episkopat debatuje nad nowym dokumentem dotyczącym koherencji eucharystycznej, który ma m. in. uregulować zagadnienie nieudzielania Komunii Świętej politykom wyrażającym poparcie dla aborcji. W związku z tą sprawą głos zabrała waszyngtońska parafia, do której należy prezydent USA Joe Biden. Biden otwarcia wyraża swoje poparcie dla ruchów proaborcyjnych.

Parafia wyraziła solidarność z kard. Wiltonem Gregorym, arcybiskupem Waszyngtonu. Gregory otwarcie wystąpił przeciwko stosowaniu prawa kanonicznego i nauczania Kościoła wobec praktyki udzielania Komunii Świętej.

"Jesteśmy z naszym arcybiskupem, kardynałem Wiltonem Gregorym, w sprawach związanych z udzielaniem Eucharystii amerykańskim politykom" - oświadczyła parafia.

"Kardynał Gregory służy jako jeden z najwybitniejszych przywódców kościelnych wobec obecnych kontrowersji, dlatego szokujące i rozczarowujące było to, że jego prośba o odłożenie projektu części tego dokumentu o Eucharystii uzyskała mniejszość głosów wśród biskupów. Jak stwierdził kardynał Gregory w dyskusjach poprzedzających głosowanie: «Siła naszego głosu w posuwaniu naprzód misji Chrystusa została poważnie osłabiona». Niestety, niedawne głosowanie spowodowało znaczne spustoszenie wśród naszych parafian, a także wśród katolików w całym kraju" - pisze dalej parafia w swoim oświadczeniu.

Parafia wprost wskazała przy tym, że "nie odmówi Eucharystii osobom zgłaszającym się do jej przyjęcia". Parafia, do której należy Biden, jest jedną z najbardziej postępowych w USA. Otwarcie wyraziła swoje poparcie m. in. dla ruchu Black Lives Matter.

Parafia stwierdziła także, że "Trójca Święta jednoznacznie potwierdza, że osoby LGBTQIA+ zajmują i zawsze będą zajmowały cenne miejsce w naszej społeczności parafialnej. Wobec naszych przyjaciół LGBTQIA+ chcemy podkreślić, że Trójca Święta jest wzbogacona Waszą obecnością, posługą i przywództwem".

jkg/lifesitenews