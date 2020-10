Para Prezydecka z Okazji Dnia Edukacji Narodowej: ''Dziękujemy za trud i zaangażowanie''

- W tym roku musieli Państwo zmierzyć się z niezwykle trudną sytuacją. Pandemia koronawirusa spowodowała zamknięcie szkół i wprowadzenie zdalnego nauczania. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja ta była i nadal jest ogromnym wyzwaniem. Tym bardziej dziękujemy za Państwa determinację – czytamy w okolicznościowych życzeniach pary prezydenckiej RP Andrzeja Dudy oraz Agaty Kornhauser-Dudy do pracowników polskiego systemu edukacji.

Szanowni Państwo Nauczyciele i Wychowawcy!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najlepsze życzenia nauczycielom, pedagogom i pracownikom oświaty, którzy na co dzień dbają o edukację i wychowanie młodego pokolenia Polaków.

Dziękujemy za trud i zaangażowanie, z jakim wykonują Państwo swoją pracę. To Państwo przekazują młodym ludziom wiedzę niezbędną do zrozumienia współczesnego świata i kształcą umiejętności, które staną się podstawą ich życiowych sukcesów i źródłem samorealizacji. Uczą Państwo wzajemnego szacunku i nawiązywania koleżeńskich relacji oraz towarzyszą swoim wychowankom w ich pierwszych społecznych działaniach. Jest to wielka odpowiedzialność i zadanie, któremu nauczyciele stawiają czoła każdego dnia.

W tym roku musieli Państwo zmierzyć się z niezwykle trudną sytuacją. Pandemia koronawirusa spowodowała zamknięcie szkół i wprowadzenie zdalnego nauczania. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja ta była i nadal jest ogromnym wyzwaniem. Tym bardziej dziękujemy za Państwa determinację, dzięki której w całej Polsce możliwe było przeprowadzenie matury i egzaminu ósmoklasisty. Dziękujemy za poświęcony dodatkowo czas, za sprawne dostosowanie się do nowych okoliczności, za wysiłek włożony w prowadzenie lekcji przez Internet.

Chcemy też podziękować tym z Państwa, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych – dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu pomagają Państwo w pokonywaniu trudności, przełamywaniu barier i ułatwiają dostęp do uczestnictwa w życiu społeczeństwa.

Dziękujemy także nauczycielom szkół polskich poza granicami kraju za to, że ucząc polskiego języka, historii i kultury, podtrzymują więź z Ojczyzną i przekazują kolejnym pokoleniom patriotyczne wartości oraz świadomość własnych korzeni.

Gratulujemy Państwu awansów zawodowych, nagród, wyróżnień, odznaczeń, a zwłaszcza dokonań edukacyjnych, które dobitnie wyrażają się w sukcesach Państwa uczniów i wychowanków. Wszystkim nauczycielom i wychowawcom życzymy dużo sił i wytrwałości w trudnej, ale jakże ważnej i szczytnej pracy. Niech wdzięczność młodych Polaków i ich rodziców będzie dla Państwa najwyższą nagrodą i źródłem wielkiej satysfakcji. Pozdrawiamy również Państwa rodziny i bliskich. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Agata Kornhauser-Duda

Andrzej Duda

mp/prezydent.pl