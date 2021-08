Papież: zaszczepienie się przeciw COVID-19 jest aktem miłości

- "Zaszczepienie się jest prostym, ale głębokim sposobem krzewienia dobra wspólnego i opiekowaniem się sobą nawzajem, zwłaszcza najsłabszymi” – powiedział papież Franciszek w specjalnym wideoprzesłaniu zachęcającym do szczepień przeciwko koronawirusowi. W kampanię na rzecz rozbudzenia zaufania do szczepień włączyło się wraz z Papieżem sześciu kardynałów i arcybiskupów z obu Ameryk.

Jak pisze Beata Zajączkowska na portalu Vaticannews, kampania promująca szczepienia będzie odbywa się pod hasłem „To zależy od ciebie” i będzie prowadzona przez amerykańską organizację pozarządową Ad Council, która zachęca do szczepień. W swym przesłaniu papież Franciszek podkreśla, że zaszczepienie się jest aktem miłości i krokiem ku bardziej świetlanej przyszłości.

„Dzięki Bogu i pracy wielu, mamy dzisiaj szczepionki chroniące nas przed COVID-19. Dają one nadzieję na położenie kresu pandemii, ale tylko wtedy, gdy będą dostępne dla wszystkich i jeśli będziemy ze sobą współpracować. Zaszczepienie się szczepionkami zaaprobowanymi przez kompetentne władze jest aktem miłości. I przyczynienie się do tego, by większość osób zaszczepiło się, jest aktem miłości; miłości do siebie samych, do rodziny i przyjaciół, miłości do wszystkich narodów – podkreślił w przesłaniu Ojciec Święty. – Jest również miłość społeczna i miłość polityczna, jest ona powszechna, zawsze pełna małych osobistych gestów miłości, zdolnych do tego, by przekształcać społeczeństwo i uczynić je lepszym. Zaszczepienie się jest prostym, ale głębokim sposobem krzewienia dobra wspólnego i opiekowaniem się sobą nawzajem, zwłaszcza najsłabszymi. Proszę Boga o to, by każdy mógł dodać swoje małe ziarenko piasku, swój mały gest miłości. Choć jest on mały, miłość jest zawsze wielka. Przyczyńmy się takimi małymi gestami do lepszej przyszłości.“

Do akcji promującej szczepienia razem z papieże Franciszkiem przyłączyło się sześciu kardynałów i arcybiskupów. Abp Jose Horacio Gomez Velasco z Los Angeles w USA wyraził nadzieję, że szczepionki będą dostępne dla wszystkich, a Bóg da nam łaskę stawienia czoła pandemii z wiarą. Kard. Carlos Aguiar Retes z Meksyku z kolei wskazał, że zapewnienie dostępu do szczepień to przygotowanie lepszej przyszłości do świata, w którym wszyscy są połączeni. Kard. Gregorio Rosa Chavez z Salwadoru powiedział, że szczepienie to odpowiedzialność moralna, akt miłości wobec całej wspólnoty. Z kolei abp Hector Miguel Cabrejos Vidarte z Peru apelował o zjednoczenie wszystkich narodów na rzecz promocji szczepień. Jak podkreślił, jest to gest odpowiedzialności za całą rodzinę ludzką.

