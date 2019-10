Papież ustanowił Niedzielę Słowa Bożego

Franciszek przypomniał, że niemożliwe jest zrozumienie głębokości Słowa Bożego bez osoby Jezusa, ale i odwrotnie, bez Biblii niemożliwe jest właściwe odczytanie Jego misji. Stąd tak ważną rzeczą jest, aby wgłębiać się w treść Pisma św., jego nieznajomość bowiem – napisał św. Hieronim – jest nieznajomością Chrystusa.

Papież zwrócił także uwagę, że III niedziela zwykła jest czasem, kiedy w Kościele szczególnie modlimy się w intencji dialogu z judaizmem oraz o jedność chrześcijan, stąd poświęcenie jej szczególnie Słowu Bożemu uwypukla charakter ekumeniczy. Pismo św. bowiem wzkazuje drogę, jaką mamy do przebycia, aby dojść do trwałej i autentycznej jedności.

Franciszek zachęca, aby w tym dniu w czasie Mszy szczególnie intronizować Święte Księgi, aby było jasne ich znaczenie dla całego Ludu Bożego. Ważne jest, aby przygotować stosowne homilie, a dla biskupów to okazja, aby poprzez ustanawianie urzędu lektoratu lub jemu podobnego podkreślić wagę głoszenia Słowa Bożego w Liturgii.

Papież wskazał na wielkie znaczenie homilii, która „dla wielu wiernych staje się jedyną okazją, aby zrozumieć piękno Słowa Bożego i dojrzeć Jego powiązania z ich codziennym życiem”. Stąd wielka odpowiedzialność spada na kaznodziejów. „Konieczne jest, aby poświęcono odpowiednio dużo czasu na przygotowanie homilii – pisze Ojciec Święty. – Nie można improwizować komentarza do czytań świętych. Od nas, kaznodziejów, oczekuje się raczej, że będziemy się starać nie rozciągać ponad miarę przemądrzałych homilii lub poruszać nieodpowiednich argumentów. Kiedy zatrzymujemy się na medytacji oraz modlitwie tekstem świętym, wtedy stajemy się zdolni do mówienia sercem, aby dotrzeć do serc osób, które słuchają, wyrażając istotę tego, co jest przyjmowane i co przynosi owoc. Nie ustawajmy nigdy w poświęcaniu Pismu Świętemu czasu i modlitwy, aby zostało przyjęte «nie jako słowo ludzkie, ale - jak jest naprawdę - jako słowo Boga»” (1 Tes 2, 13).

Ustanawiając III niedzielę zwykłą Niedzielą Słowa Bożego Franciszek zaznaczył, że taki dzień powinin być w każdym dniu roku, abyśmy mogli stać się bliscy Pismu św. i Zmartwychwstałemu Panu. Stąd zachęta do ciągłego czytania Biblii, reflektowania i pogłębiania jej treści.

W liście „Aperuit illis” Papież zwrócił także uwagę na relację między historycznością ksiąg biblijnych, a celem ich powstania, którym jest nasze zbawienie. „Biblia nie jest zbiorem przekazów czy też kronik historycznych – napisał Franciszek – ale jest całkowicie poświęcona integralnemu zbawieniu człowieka”. Wskazał również na jej zakorzenienie w Tradycji, zanim bowiem została spisana „była przekazywana ustnie i utrzymywana przy życiu przez wiarę ludu, który uznał go za swoją historię i tożsamość”.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

vaticannews.va