Papież: płaczmy z tymi, którzy dziś płaczą

W homilii Franciszek nawiązał do Ewangelii według św. Jana (11, 1-45), która opisuje historię wskrzeszenia Łazarza. Podkreślił, że razem ze swoimi siostrami, Marią i Martą, był on przyjacielem Jezusa. Dlatego, gdy Pan dowiedział się, że Jego przyjaciel nie żyje, wzruszył się głęboko i zapłakał. Płakał z głębi Swego serca, z miłości, ze wszystkimi, którzy opłakiwali Łazarza.

„Dzisiaj, w obliczu świata, który tak bardzo cierpi, gdy wielu ludzi cierpi z powodu obecnej pandemii, zastanawiam się: czy potrafię zapłakać, tak jak na pewno uczyniłby to Pan Jezus. Co czyni w tej chwili Jezus? Czy moje serce jest podobne do serca Jezusa? – pytał Ojciec Święty. – A jeśli jest zbyt twarde? Nawet jeśli potrafię mówić o dobrych rzeczach, czynić dobro, pomagać, moje serce może nie być zaangażowane. Jeśli nie jestem w stanie zapłakać, to trzeba prosić o tę łaskę od Pana: Panie, abym z Tobą płakał, bym płakał wraz z Twoim ludem cierpiącym w tej chwili. Wielu dzisiaj płacze. A my, z tego ołtarza, z tej ofiary Jezusa, który nie wstydził się płakać, prosimy o łaskę płaczu. Niech to będzie dziś dla nas wszystkich niedziela płaczu.“