Papież: niech politycy i naukowcy kierują się dobrem ludzi

W homilii Ojciec Święty odniósł się do dzisiejszej Ewangelii (Mt 28, 8-15), która opowiada o ukazaniu się Jezusa kobietom i wezwaniu skierowanym do uczniów, aby udali się do Galilei. To kobiety przekazują Dobrą Nowinę. Nie popadają w zwątpienie: dobrze wiedzą, widziały Pana i dotknęły go z bliska. Zobaczyły pusty grób. Ten pusty grób zrodził wiele wątpliwości. Niektórzy wybrali drogę ukrycia tego faktu. Jeśli nie służymy prawdziwemu Bogu, służymy innemu Bogu, pieniądzowi. To właśnie taką drogę wybrali kapłani oraz uczeni w prawie. Zapłacili strażom za milczenie.