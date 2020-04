Papież: niech Pan da nam prawe, przejrzyste sumienie

Odwołując się do Ewangelii św. Jana (11, 45-56), która mówi o podjęciu przez Sanhedryn decyzji o wyroku śmierci dla Jezusa Papież wskazał na proces, który do niego prowadził. Rozpoczęło się od zaniepokojenia kapłanów sytuacją, którą najpierw spowodował Jan Chrzciciel, a potem Jezus. Nie mogli sprostać Jego mądrości, a po wskrzeszeniu Łazarza obawiali się, że lud pójdzie za Nim i to spowoduje negatywną reakcję Rzymian. Stąd decyzja, aby Jezusa zgładzić.