Papież: módlmy się za tych, którzy umierają w samotności

W homilii Papież nawiązał do Ewangelii św. Jana (9, 1-41) mówiącej o uzdrowieniu człowieka niewidomego od urodzenia. Przypomniał słowa św. Augustyna: „Boję się, że nie zauważę Chrystusa przechodzącego obok mnie”. Jest bowiem rzeczą oczywistą – mówił Franciszek – że w obecności Jezusa ujawniają się wszystkie uczucia, nasze prawdziwe zachowania. Augustyn więc obawiał się, że Pan przejdzie obok, a on nie zda sobie sprawy z tej obecności, która jest łaską. W przypadku niewidomego od urodzenia sprawa jest jasna. Jezus przechodził obok niego, uzdrowił go i to jest przyczyną skandalu. W obecności Jezusa z ludzi wychodzi to co najlepsze, ale i to, co najgorsze.

Zachęcam do czytania Ewangelii

- „Zachęcam was wszystkich, abyście dziś wzięli do ręki Ewangelię, rozdział 9 Ewangelii Jana i w spokoju przeczytali go w domu. Raz lub dwa razy, aby dobrze zrozumieć, co się dzieje, gdy Jezus przechodzi obok: że ujawniają się uczucia. Trzeba dobrze zrozumieć to, co mówi nam św. Augustyn: «Boję się, że nie zauważę Boga przechodzącego obok, że Go nie rozpoznam, a On mnie nie nawróci». Nie zapomnijcie: przeczytajcie dziś raz, dwa lub trzy razy, ile chcecie, rozdział 9 św. Jana.“