Papież Franciszek zwrócił się do Polaków. Mówił o ochronie KAŻDEGO życia!

Papież Franciszek zwracając się dziś do Polaków w trakcie audiencji jasno opowiedział się za ochroną życia nienarodzonego. Wspomniał nauczanie Jana Pawła II.

„22 października obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II, w roku setnej rocznicy jego urodzin”

- mówił ojciec święty w trakcie audiencji w Auli Pawła VI.

Franciszek dodał:

„Zawsze wzywał on [Jan Paweł II – red.] do szczególnej miłości wobec ostatnich i bezbronnych i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”.

Na koniec prosił Boga, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny oraz św. Jana Pawła II o to, aby obudził w sercach wszystkich ludzi szacunek dla wszystkich naszych braci, w szczególności najsłabszych oraz bezbronnych i dał siłę tym, któzy je przyjmują, również wówczas gdy wymaga to od nas heroicznej miłości.

dam/PAP,Fronda.pl