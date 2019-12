Papież Franciszek w 2019 roku pobił rekord pontyfikatu!

Po zakończeniu wizyty w Panamie kolejną podróżą Ojca Świętego była pielgrzymka do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie podpisał historyczny dokument o ludzkim braterstwie z wielkim imamem al-Azhar. W Maroku ponownie podkreślił znaczenie dialogu międzyreligijnego. W Bułgarii, północnej Macedonii i Rumunii zachęcał do jedności chrześcijańskiej. W Mozambiku, na Madagaskarze i Mauritiusie wypowiadał się w obronie ubogich i stworzenia. W Tajlandii zaapelował o promowanie praw kobiet i dzieci, natomiast w Japonii jego przesłanie koncentrowało się na pokoju i rozbrojeniu nuklearnym. Papież odwiedził także Camerino we Włoszech, gdzie odwiedził ofiary trzęsienia ziemi w regionie. W Loreto podpisał posynodalną adhortację dla młodzieży, a w Greccio, mieście, w którym św. Franciszek zbudował pierwszą szopkę, Papież ogłosił swój list o znaczeniu żłóbka.

Ojciec Święty w mijającym roku spotkał się z wiernymi na 41 audiencjach generalnych, podczas których podejmował refleksję nad modlitwą Ojcze Nasz i Dziejami Apostolskimi, oraz w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański i Regina Caeli. Oprócz tego wygłosił ponad 100 homilii, w tym 44 podczas Mszy w Domu św. Marty, a także około 260 przemówień w Rzymie oraz podczas zagranicznych podróży apostolskich. Opublikował także liczne orędzia, listy, dokumenty i wywiady.

Centralnym przesłaniem, które pojawiało się w każdej wypowiedzi papieskiej, była prawda o tym, że Bóg kocha człowieka i w Jezusie oddał za niego swoje życie. Papież Franciszek nieustannie zachęcał do zwracania się do jedynego i prawdziwego Boga. „Idole być może zmienili swoje imiona, ale są dziś obecni bardziej niż kiedykolwiek. Pieniądze, sukces, kariera, samorealizacja, przyjemność: obiecują szczęście, ale go nie dają” – mówił Papież.



bz/vaticannews.va/Łukasz Sośniak SJ – Watykan