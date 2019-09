Papież Franciszek: Religia nie jest sprawą prywatną

Jesteście wezwani, aby siać ziarna wiary i nadziei. Dlatego musicie odkryć to, co zagraża lub niszczy te nasiona. W ten sposób Papież zwrócił się do malgaskich biskupów podkreślając, że mają prawo do tego, by wypowiadać się na temat wszystkiego, co dotyczy życia człowieka.

Franciszek zaznaczył, że ewangelizacja domaga się integralnej promocji każdego człowieka, stąd odnosi się do wszystkich sfer jego życia. Pasterz bowiem nie może być obojętny na życie powierzonych mu osób.

Nikt nie może domagać się usuwania religii w sferę prywatną

“ Nie można już dłużej twierdzić, że religia powinna się ograniczać do sfery prywatnej i że istnieje tylko po to, by przygotować dusze do nieba. Wiemy, że Bóg pragnie szczęścia swoich dzieci także na tej ziemi, chociaż powołane są do wiecznej pełni, ponieważ stworzył On wszystko «do użytkowania», aby wszyscy mogli z tego korzystać – podkreślił Ojciec Święty. - Stąd nawrócenie chrześcijańskie domaga się, byśmy rozważyli ponownie «w pierwszym rzędzie to, co dotyczy ładu społecznego i realizacji dobra wspólnego». W rezultacie nikt nie może od nas domagać się, abyśmy usuwali religię w przestrzeń tajemniczego wnętrza osób bez żadnego jej wpływu na życie społeczne i narodowe, nie przejmując się kondycją instytucji społeczeństwa świeckiego, bez wypowiadania się na temat wydarzeń, które interesują obywateli». ”

Papież wskazał, że misją Kościoła jest także rozeznanie. Ono powinno doprowadzić do troski o wszystkich, szczególnie najuboższych, aby nie tylko zapewnić im jedzenie, ale także dostęp do edukacji i ochrony zdrowia, jak również do pracy, poprzez którą człowiek wyraża i powiększa godność swojego życia.

Ubodzy uprzywilejowanymi adresatami Ewangelii

“ By być pasterzami według serca Bożego, musimy jako pierwsi głosić Ewangelię ubogim: «Nie powinno być wątpliwości ani tłumaczeń osłabiających to tak jasne przesłanie. Dzisiaj i zawsze ‘ubodzy są uprzywilejowanymi adresatami Ewangelii’, a ewangelizacja skierowana do nich bezinteresownie jest znakiem Królestwa, które Jezus przyszedł przynieść – zaznaczył Papież. - Należy stwierdzić bez zbędnych słów, jak nauczają biskupi północno-wschodnich Indii, że ‘istnieje nierozerwalna więź między naszą wiarą i ubogimi’. Nie pozostawmy ich nigdy samych». Innymi słowy, mamy szczególny obowiązek solidarności i ochrony wobec ubogich, usuniętych na margines i maluczkich, dzieci i osób najbardziej narażonych, ofiar wykorzystania i nadużyć. ”

Wskazując na obowiązek każdego biskupa do troski o powołania do życia konsekrowanego i kapłańskiego Franciszek zaznaczył, że podstawowym powołaniem każdego jest wezwanie do świętości. O jego rozwój i realizację powinni zadbać także świeccy, gdyż i oni są zaproszeni do hojnej i odpowiedzialnej pracy na niwie Pańskiej.

Papież zachęcił także malgaskich biskupów, aby mieli otwarte serca i umysły, by odrzucić lęk i izolację. Stąd potrzebny jest dialog i współpraca pomiędzy poszczególnymi wspólnotami, gdyż takie problemy jak imigracja, czy ochrona środowiska domagają się wspólnych refleksji i zharmonizowanych działań.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

vaticannews.va/pl